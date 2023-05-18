Rusya, Ukrayna mevzilerini top atışlarıyla vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, tespit edilen Ukrayna mevzilerinin top atışlarıyla vurulduğunu duyurdu. Rus askerlerinin atış yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Askeri Bölgesi'nde topçu birliklerinin Ukrayna mevzilerini tespit ettiğini ve top atışlarıyla hedef aldığını duyurdu. Bakanlıkça paylaşılan görüntülerde, Rus askerlerinin 152 milimetre Giatsint-S tipi toplarla atış yaptığı anlar yer aldı.