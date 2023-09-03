Rusya, Ukrayna limanlarına İHA saldırılarına devam ediyor

Rusya tarafından Ukrayna'ya bağlı Odesa bölgesinin güneyindeki liman kentlerinin altyapısına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Güney Askeri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna Odesa bölgesinin güneyindeki Tuna Nehri liman altyapısına insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı belirtilirken, en az 2 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırılar sonucu çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü, Rusya tarafından bölgeye fırlatılan İran yapımı 25 Shahed İHA'dan 22'sinin Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus teröristler, dünyada gıda krizini ve kıtlığı tetikleyebilecekleri umuduyla Ukrayna'nın liman altyapısına saldırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya, 17 Temmuz 2023 tarihinde sona eren Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kaldırılmadığı gerekçesiyle uzatmama kararı almıştı. Ukrayna'nın da tahıl ihraç etmesini engellemek isteyen Rusya, güç kullanımını artırarak tahıl ihracatı için önemli bir yol olan Tuna Nehri çevresindeki Ukrayna limanlarını hedef almaya devam ediyor. - ODESSA