Rusya, Ukrayna ile Müzakerelerin Durdurulmasına Rağmen Operasyona Devam Edecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın müzakere niyeti olmadığını belirterek, Rusya'nın özel askeri operasyona devam edeceğini açıkladı. Peskov, Rusya'nın hala siyasi ve diplomatik çözüme açık olduğunu ancak bu fırsatın kapandığını vurguladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın müzakereye niyeti olmadığı için Rusya'nın özel askeri operasyona devam edeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın çatışmanın çözümü için Rusya ile müzakereleri durdurma yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Peskov, "Müzakerelere devam etme fırsatı olmadığı için, Başkomutan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için kesinlikle özel askeri operasyona devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, Rusya'nın Ukrayna ihtilafını siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya hala açık olduğunu yineleyerek, "Rusya, Ukrayna çatışmasını siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açıktır. Ancak, Kiev rejimi bu kapıyı kapattığı için böyle bir fırsatın olmaması durumunda, özel askeri operasyona devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, İngiltere basınında dün yayımlanan röportajında, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde kayda değer bir ilerleme olmadığını için Kiev'in Moskova ile çatışmanın çözümüne ilişkin temasları durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
