Rusya, Ukrayna'da 'Storm Shadow' füzeleri ve mühimmat depolarını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'da 'Storm Shadow' seyir füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduklarını bildirdi. Saldırının amacına ulaştığı ve tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi. Ayrıca, Ukrayna'ya ait birçok askeri araç ve silahın imha edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'da 'Storm Shadow' seyir füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece, Rusya Silahlı Kuvvetleri havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla Kiev rejiminin 'Storm Shadow' seyir füzeleri ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depoladığı yerler ile elektronik istihbarat ve sabotaj gruplarının eğitim merkezlerine grup saldırısı yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının amacına ulaştığı belirtilen açıklamada, tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 472 uçak, 249 helikopter, 6 bin 865 insansız hava aracı, 437 hava savunma füze sistemi, 11 bin 931 tank ve zırhlı araç, 1151 çok namlulu roketatar, 6 bin 426 obüs ve havan topu ile 13 bin 121 özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.