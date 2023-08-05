Rusya, Ukrayna'da Novoselovskoye yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Luhansk bölgesindeki Novoselovskoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus birliklerinin taarruzlarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, "Batı" askeri birliklerinin eylemleriyle Kupyansk yönünde bulunan Luhansk bölgesindeki Novoselovskoye yerleşim biriminin kontrol altına alındığını kaydetti.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 458 uçak, 245 helikopter, 5 bin 518 insansız hava aracı, 428 hava savunma füze sistemi, 11 bin 130 tank ve zırhlı araç, 1142 çok namlulu roketatar, 5 bin 768 obüs ve havan topu, 12 bin 71 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.