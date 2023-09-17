Rusya, Ukrayna'da bir tarım işletmesini vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Odessa bölgesindeki bir tarım işletmesini füzelerle vurduğunu açıkladı. İHA ve seyir füzeleriyle gerçekleştirilen saldırı sonucunda 12 hava hedefi imha edildi. Tarım arazileri ve tahıl deposu hasar gördü.