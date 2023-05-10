Rusya, Ukrayna askerleriyle çatışma görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit eden paraşütçülerin çatışma anlarını görüntülediği videoyu paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle girdiği çatışmaya ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Paraşütçüler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit etti" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Paraşütçüler Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit etti. Piyadeler, hafif silahlar ve bomba atarlarla hedefe ateş açarak düşman birliğini vurdu ve düşmanın Rus mevzilerine yaklaşmasını engelledi" denildi. Görüntülerde, Rus askerlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı anlar yer aldı.