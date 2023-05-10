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Rusya-Ukrayna arasında çatışma yaşandı

Rusya-Ukrayna arasında çatışma yaşandı

Dünya Haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir grup askerin Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaşması sonucu çıkan çatışmaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle girdiği çatışmaya ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Paraşütçüler, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit etti" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Paraşütçüler Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı silahlı bir grubun Rus Silahlı Kuvvetleri mevzilerine yaklaştığını tespit etti. Piyadeler, hafif silahlar ve bomba atarlarla hedefe ateş açarak düşman birliğini vurdu ve düşmanın Rus mevzilerine yaklaşmasını engelledi" denildi. Görüntülerde, Rus askerlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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