Haberler

Rusya, Türkiye'deki Görüşmelere Katılmayacak

Rusya, Türkiye'deki Görüşmelere Katılmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Türkiye'de yarın yapılacak görüşmelere katılmayacağını ve Ukrayna'dan müzakereleri başlatmaya dair bir işaret gelmediğini duyurdu.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yarın Türkiye'de yapılacak görüşmelerde yer almayacağını belirterek, Ukrayna'dan müzakereleri yeniden başlatmaya dair hiçbir işaret gelmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus heyetinin Türkiye'de olmayacağını bildirerek, "Hayır, Rus temsilciler yarın Türkiye'de olmayacak. Şu ana kadar bu temaslar, Rusya'nın katılımı olmadan gerçekleştirildi. İstanbul görüşmelerinin içeriği hakkında bilgi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın barış girişimlerine yanıt vermediğini öne sürerek, "Hayır, şu ana kadar Kiev'den herhangi bir bilgi almadık. Görünüşe göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın İstanbul'da gerçekleşecek görüşmelere atıfta bulunuyordu" değerlendirmesini yaptı.

Görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da katılabileceğini belirten Peskov, Kremlin'in bu görüşmelerin sonuçlarını bekleyeceğini söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Witkoff veya Türk temsilcilerle temas kurmayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya da "Bahsettiğiniz kişilerden herhangi biri Rus tarafını bilgilendirmeyi gerekli görürse, elbette Başkan Putin görüşmeye açık olacaktır" yanıtını verdi.

Peskov ayrıca, şu anki aşamada Putin'in Witkoff veya Türk yetkililerle planlanmış bir görüşmesi olmadığını da vurgulayarak, "Bununla ilgili somut bir plan yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Böcek ailesini yok eden faciada oteli ilaçlayan şüpheliden ilk ifade: 2 farklı ilaç kullandım

Bir aileyi yok eden faciada oteli ilaçlayan şüpheliden ilk ifade
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Doğan Demir CHP'ye katıldı! Rozetini Özel taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden milletvekili CHP saflarına geçti
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.