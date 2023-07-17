Rusya Tahıl Koridoru Anlaşmasını Durdurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, gemilere verilen güvenlik garantisini geri çektiğini ve insani koridorun kapatıldığını duyurdu. Tahıl anlaşmasına dönüş için somut sonuçların elde edilmesi gerektiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın gemilere verdiği güvenlik garantisini geri çektiğini ve insani koridorun kapatıldığını duyurarak, "Vaatler değil yalnızca somut sonuçlar elde edilirse tahıl anlaşmasına dönmek değerlendirilebilir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya topraklarını Kırım'a bağlayan köprüde meydana gelen patlamadan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, "Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu" ifadesini kullanmıştı. Peskov'un ardından bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Rusya'nın gemilere verdiği güvenlik garantisini geri çektiği ve insani koridorun kapatıldığı ifade edilen açıklamada, "Rusya, vaatler değil yalnızca somut sonuçlar elde edilirse tahıl anlaşmasına dönmek değerlendirilebilir" denildi. Rus Bakanlık, Ukrayna'nın insani yardım koridoru bahanesiyle Rus sivillere ve askeri tesislere karşı saldırılarını ve provokasyonlarını sürdürdüğünü aktardığı açıklamasında, ayrıca, anlaşma kapsamında koridordan geçen tahılın yüzde 3'ünün fakir ülkelere, yüzde 70'inin ise geliri yüksek ülkelere gittiğini dile getirdi.

Rus Sözcü: "Türkiye bilgilendirildi"

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise, Rusya'nın gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyleyerek, "Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler bilgilendirildi" dedi.

Bu gece sona erecekti

Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı Ukrayna saldırılarının ardından savaşın gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Türkiye'nin arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler kontrolünde Nisan ayında başlayan görüşmeler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanmıştı. İlk olarak 120 gün süreyle geçerli olacak şekilde başlayan Tahıl Koridoru Anlaşması, birçok kez askıya alınmış daha sonra yeniden uzatılmıştı. Son olarak Mayıs 2023'te varılan ve 60 gün daha uzatılan anlaşma bu gece sona erecekti. - MOSKOVA