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Rusya, Sudan'dan tahliye edilen 200 kişiyi Moskova'ya getirdi

Rusya, Sudan'dan tahliye edilen 200 kişiyi Moskova'ya getirdi

Dünya Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Sudan'dan tahliye edilen 200'den fazla kişi, ülkenin başkenti Moskova'ya ulaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Sudan'dan tahliye edilen 200'den fazla kişi, ülkenin başkenti Moskova'ya ulaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın kararıyla Savunma Bakanlığı, Rusya diplomatik misyonu personelini, Savunma Bakanlığı misyonlarını ve aile fertlerini, Rusya Federasyonu, BDT ülkeleri ve bazı dost yabancı devletlerin vatandaşlarını, anavatanlarına dönmeleri için yardım talebinde bulunanları Sudan Cumhuriyeti'nden tahliye etti" denildi.Rusya Hava Kuvvetleri'nde bağlı dört IL-76 tipi askeri uçak, Sudan'dan 200'den fazla kişiyi Moskova'ya getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Moskova Sudan Rusya Dünya Haberler

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