Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz araçlarına saldırı girişimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait iki insansız deniz aracının Karadeniz'in güneybatısında devriye gezen Rus gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Saldırı püskürtüldü ve can kaybı olmadı.