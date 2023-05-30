Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya suçlama

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'da düzenlenen İHA saldırısının Ukrayna tarafından yapıldığını açıkladı. Kiev rejimi suçlanırken, saldırıda 8 adet İHA kullanıldığı ve tüm düşman İHA'larının düşürüldüğü belirtildi.