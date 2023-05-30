Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya suçlama
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'da düzenlenen İHA saldırısının Ukrayna tarafından yapıldığını açıkladı. Kiev rejimi suçlanırken, saldırıda 8 adet İHA kullanıldığı ve tüm düşman İHA'larının düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'da düzenlenen İHA saldırısının Ukrayna tarafından yapıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kiev rejimi bu sabah Moskova şehrine insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 adet İHA kullanıldı. Tüm düşman İHA'ları düşürüldü" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya