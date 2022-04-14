Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'de 1160 Ukraynalı savaş esiri alındı

Rusya Savunma bakanlığı dün yaptığı 'Ortak Koordinasyon Merkezi Açıklaması'nda Mariupol'de son 24 saatte 1160 Ukraynalı askerin teslim olarak savaş eseri alındığını duyurdu. Savaş esirlerinden 176'sının subay ve 47'sinin kadın asker olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı, 1160 Ukraynalı savaş eserinin geçici gözaltı merkezlerine götürüldüğünü belirterek "Cenevre Sözleşmesinin tüm gerekliliklerini ve uluslararası insani hukuk kurallarını tam olarak karşılayan koşullara sahiptirler. Savaş esirlerine günde üç öğün yemek veriliyor ve zamanında ve nitelikli tıbbi bakım sağlanıyor. Şiddete veya psikolojik baskıya maruz bırakılmıyor ve akrabalarıyla iletişim kurma fırsatı veriliyor" açıklamasını yaptı. Savaş esirlerinden 176'sının subay ve 47'sinin kadın asker olduğu belirtildi.

Bakanlık 18 ülkeden toplamda 76 yabancı bandıralı geminin Ukrayna limanlarından bombardıman ve deniz mayını sebebiyle ayrılamadığını ifade ederek Rusya Federasyonu'nun her gün Moskova saatiyle 08: 00 - 19: 00 arasında, 80 deniz mili uzunluğunda ve 3 deniz mili genişliğinde, Ukrayna karasularının güneybatısında güvenli bir şerit olan bir insani yardım koridoru açtığını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya