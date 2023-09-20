Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın anti-terör operasyonunu durdurmasıyla ilgili açıklama yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın anti-terör operasyonunun durdurulmasıyla ilgili açıklama yaparak, anlaşmaların uygulanmasının Rus barış gücü komutanlığıyla koordineli olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın anti-terör operasyonun durdurmasıyla ilgili açıklama yapıp "Anlaşmaların uygulanması Rus barış gücü komutanlığıyla koordineli olarak gerçekleştirilecek" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Azerbaycan tarafı ile Dağlık Karabağ temsilcileri arasında Rus barış gücü komutanlığının arabuluculuğuyla düşmanlıkların tamamen durdurulması konusunda anlaşma sağlandı. Bu anlaşmaların uygulanması Rus barış gücü komutanlığıyla koordineli olarak gerçekleştirilecek."