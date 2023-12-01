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Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna'nın karşı saldırıda büyük kayıpları var

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği karşı saldırıda 125 binden fazla asker ve 16 binden fazla silah kaybettiğini açıkladı. Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgileri paylaştığı toplantıda, Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine büyük zarar verdiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "karşı saldırı" gerçekleştirdiği esnada 125 binden fazla asker, 16 binden fazla silah kaybettiğini ileri sürdü.

Şoygu, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile yaptığı toplantıda Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da tam seferberlik, Batı silahlarının tedariki ve stratejik rezervlerin kullanılmasının çatışma alanındaki durumu değiştirmediğini belirten Şoygu, "Bu umutsuz eylemler sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birliklerindeki kayıpları artırdı. Sözde karşı saldırının 6 ayı boyunca düşman 125 binden fazla insan ve 16 bin adet farklı silah kaybetti." ifadelerini kullandı.

Rus birliklerinden oluşan grupların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine büyük zarar verdiğini savunan Şoygu, Rus askerlerinin "avantajlı bir konuma gelerek kontrol alanlarını her yöne genişlettiğini" bildirdi.

Şoygu, "Özel askeri operasyon deneyimini dikkate alarak aktif savunma yapmaya ve ordumuzun muharebe potansiyelini artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rus Silahlı Kuvvetlerinde yeni bir akademik dönemin başladığını aktaran Şoygu, 2024 yılında çabaların "özel askeri operasyon" görevlerini çözmek için birliklerin hazırlanmasına odaklanılacağını vurguladı.

Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde 2'si tamamlanmış olan 7 eğitim sahasının donatılacağını ifade etti.

Muharebe eğitimleri kapsamında yıl boyunca çok sayıda tatbikat yapılmasının planlandığı bilgisini de veren Şoygu, 4'ü Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleriyle olmak üzere yabancı ülkelerle 20 civarında askeri tatbikat yapacaklarını dile getirdi.

Şoygu ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm birliklerinin katılımıyla "Okyanus-2024" isimli stratejik komuta ve personel tatbikatının yapılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Dünya

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