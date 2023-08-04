Rusya Savunma Bakanı Ukrayna'da Birlikleri Teftiş Etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da çatışmalara katılan birlik grubunun komuta merkezini teftiş etti. Şoygu, birlik komutanlarından rapor alarak mevcut durum ve performans hakkında bilgi aldı. Ayrıca Ukrayna ordusundan ele geçirilen İsveç yapımı bir piyade savaş aracı da Şoygu'ya gösterildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da çatışmalara katılan "Merkez" birlik grubu komuta merkezini teftiş etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şoygu'nun komuta merkezinde yaptığı teftiş sırasında mevcut durum ve performans hakkında birlik komutanlarından rapor aldığı belirtildi.

Şoygu'nun, Krasno-Limansk yönünde başarılı taarruz yürüttüğü ve önemli mevzileri ele geçirdiği için birliklere teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, Ukrayna ordusundan ele geçirilen İsveç yapımı CV-90 model piyade savaş aracının Şoygu'ya gösterildiği kaydedildi.

Batı ülkeleri tarafından Ukrayna'ya sağlanan zırhlı araçlarda yedek parça, alet ve diğer gereçlerin bulunmadığına dikkati çekilen açıklamada, bu eksikliğin Batılı askeri teçhizatın savaş alanlarında hızlı bir şekilde onarılmasını imkansız hale getirdiği aktarıldı.