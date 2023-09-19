Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Karabağ'daki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Karabağ'daki durumu görüşmek üzere Tahran'da bir araya geldi. Şoygu, görüşmelerin Rusya ile İran arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Karabağ'daki durumu görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Bakıri beraberindeki heyet ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Müzakerelerde ikili askeri işbirliğine ilişkin güncel konuların tartışılmasını öneren Şoygu, "Bu elbette Suriye'yi, Afganistan'ı ve bugün kuzey komşunuz Karabağ'da yaşananları da içeriyor." ifadesini kullandı.

"Rusya ile İran arasında askeri ilişkiler gelişiyor"

Görüşmelerini Rusya ile İran arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine yönelik yeni bir adım olarak değerlendirdiğini vurgulayan Şoygu, "İran, Rusya'nın Orta Doğu'da stratejik ortağıdır." dedi.

Askeri alanda Rusya-İran ilişkilerinin dinamik ve olumlu bir şekilde geliştiğini aktaran Şoygu, son dönemde hem en üst düzeyde hem de askeri birimlerin yöneticileri düzeyinde görüşmelerin yoğunluğunun önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Şoygu, "Uluslararası ilişkilerde tüm katılımcıların eşit olarak yer aldığı dünya düzeni kurulmasında ortak görüşe sahibiz." diye konuştu