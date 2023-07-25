Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, beraberindeki heyetle Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret, Kore halkının Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, beraberindeki heyetle Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Savunma Bakanlığının daveti üzerine Şoygu başkanlığındaki Rus heyetinin 25-27 Temmuz tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret edeceği ve Kore halkının 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferinin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ziyaret, Rusya-Kuzey Kore askeri bağlarının güçlenmesine yardım edecek ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinde önemli bir aşama olacaktır." ifadesi kullanıldı.