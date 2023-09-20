Rusya Savunma Bakanı İran yapımı füzeleri inceledi

Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergei Shoigu, İran'ın başkenti Tahran'a giderek İran yapımı füze ve İHA'ları inceledi.

Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Shoigu, bugün İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin (IRGC) Tahran'da düzenlenen Havacılık ve Uzay Kuvvetleri fuarını ziyaret ederek İran yapımı füzeler ve İHA'lar hakkında bilgi aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fuarda özellikle taktik füze sistemlerinin yanı sıra uzun ve orta menzilli balistik füzeler de sergileniyor. Ayrıca ABD'de üretilen ganimet İHA'lar da sergileniyor" denildi.