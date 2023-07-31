Rusya Savunma Bakanı: Batı menşeili silahlar çatışma alanında başarıya yol açmıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun son bir ayda 2 bin 227 silah kaybettiğini belirterek, Batı menşeili silahların sadece çatışmaları uzattığını söyledi. Şoygu ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna ordusunun savaş yeteneklerini zayıflatmaya odaklandığını ve son zamanlarda kontrol altına aldıkları bölgeleri açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, son bir ayda Ukrayna ordusunun Alman yapımı Leopard tanklar, ABD yapımı Bradley zırhlı araçlar dahil 2 bin 227 silah kaybettiğini belirterek "Batı menşeili silahlar çatışma alanında başarıya yol açmıyor, sadece askeri çatışmaları uzatıyor." dedi.

Şoygu, Bakanlık yetkilileriyle düzenlediği toplantıda Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun, ana çabalarını Ukrayna ordusunun savaş yeteneklerini zayıflatmaya odaklayarak, her yönde aktif taarruzlarını yürütmeye devam ettiğini belirten Şoygu, sadece 26-27 Temmuz'da Rabotino yerleşim yeri yakınlarında 400'den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini, 3'ü Alman Leopard tankı ve 2'si Fransız tankı olmak üzere 31 tankı, 32 zırhlı aracı imha ettiklerini dile getirdi.

Şoygu, Rus ordusunun karşı saldırılar ve manevralarla son zamanlarda Krasno-Liman yönünde Kovalevka ve Sergeyevka yerleşim birimleri ile Kupyansk yönünde Molçanovka tren istasyonunu kontrol altına aldıklarını hatırlattı.

"Ukrayna ordusu son bir ayda 20 bin 824 asker kaybetti"

Son bir ayda Ukrayna ordusunun kayıplarına ilişkin rakamları da paylaşan Şoygu, "Kesin rakam söylemek gerekirse Ukrayna ordusu 20 bin 824 asker, 10 Leopard tank, 11 ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe aracı, 40 ABD yapımı M777 model topçu sistemi ve İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Polonya'dan 50 kundağı motorlu topçu sistemi olmak üzere 2 bin 227 farklı silah kaybetti. Açıkçası, tedarik edilen Batı menşeili silahlar çatışma alanında başarıya yol açmıyor, sadece askeri çatışmaları uzatıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun "başarısız karşı saldırısı" arka planında Batılı sponsorların desteğiyle Rusya Federasyonu'nun şehir ve kasabalarında sivil altyapıya "terör saldırıları" düzenlemeye odaklandığını vurgulayan Şoygu, "Mevcut durum göz önünde bulundurularak hava ve deniz saldırılarına karşı korumayı artırmak için ilave tedbirler alındı. Bu terörist saldırıları destekleyenler de dahil olmak üzere Ukrayna askeri tesislerine yönelik saldırıların yoğunluğu birkaç kez artırıldı." diye konuştu.

Rus Donanması Günü nedeniyle dün St. Petersburg'da yapılan askeri geçit törenine 45 gemi ve 3 bin asker katıldığı bilgisini de paylaşan Şoygu, kutlamalara 19 yabancı heyetin katıldığını aktardı.

Armiya-2023'te Rusya 4,7 milyar dolarlık sözleşme imzalamayı planlıyor

Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2023"ün 14 Ağustos'ta Moskova'da açılacağını dile getiren Şoygu, burada yaklaşık 1500 şirketin 28 bin silah ve askeri ürün ile temsil edileceğini kaydetti. 108 savunma kurumunun foruma davet edildiğini bildiren Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığının toplamda 433 milyar ruble (4,7 milyar dolar) üzerinde sözleşmeler imzalamayı planladığını söyledi.

Ayrıca Şoygu, forumla eş zamanlı olarak 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın düzenleneceğini bildirerek konferansta çok kutuplu bir dünyanın oluşumu bağlamında küresel istikrar konularını ele alacaklarını ifade etti.