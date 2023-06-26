Rusya Savunma Bakanı Batı Kuvvetler Grubu Merkezini Ziyaret Etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Wagner grubunun isyanının ardından, Rus askerlerinin konuşlandığı Batı Kuvvetler Grubu merkezini ziyaret etti. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, grup komutanlarıyla bir toplantı yaptığı ve düşman askeri teçhizatının ve personel yığınaklarının tespit edilmesindeki yüksek etkinliğe dikkat çektiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanı grup komutanlarıyla bir toplantı yaptı ve bu toplantıda grubun sorumluluk alanındaki taktik bölgelerde düşman askeri teçhizatının ve personel yığınaklarının tespit edilmesi ve angaje edilmesindeki yüksek etkinliğe dikkat çekti. Batı Kuvvetler Grubu komutanlarına, düşmanın planlarını önceden ortaya çıkarmak ve temas hattına uzak yaklaşımlarda uygulanmasını önlemek için aktif keşif yapmaya devam etmeleri talimatı verildi" denildi.

Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma sonucu Prigozhin, Moskova'ya ilerleyişini durdurdu. Anlaşma kapsamında Prigozhin, Belarus'a gidecek. Kendisi ve isyana katılan Wagner grubu askerleri üzerindeki suçlamalar da düşürülecek.