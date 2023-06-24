Rusya, Rostov bölgesinde yoğun trafik nedeniyle içme suyu noktaları kurdu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rostov bölgesinde yoğun trafik yaşandığını belirterek bölge karayolunun çeşitli yerlerinde içme suyu noktaları kurduğunu duyurdu. Rusya adına Ukrayna'da savaşan paramiliter Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, bugün yaptığı videolu isyan açıklamasında Rostov bölgesinin idari merkezi Rostov-on-Don'da olduğunu ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında, Rostov-on-Don'daki durumu istikrara kavuşturmak için kararlı adımlar atılacağını vurgulayıp 'Durum zorluğunu koruyor; aslında sivil ve askeri yetkililerin çalışmaları engelleniyor' açıklamasını yaptı.

Rusya adına Ukrayna'da savaşan paramiliter Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, bugün yaptığı videolu isyan açıklamasında Rostov bölgesinin idari merkezi Rostov-on-Don'da olduğunu ifade etmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rostov bölge karayolunda yaşanan yoğun trafiğin nedeni hakkında bilgi vermedi ancak ekiplerin, Kamensk-Shakhtinsky bölgesinde ve Millerovsky yönünde çalıştıklarını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında, Rostov-on-Don'daki durumu istikrara kavuşturmak için kararlı adımlar atılacağını vurgulayıp "Durum zorluğunu koruyor; aslında sivil ve askeri yetkililerin çalışmaları engelleniyor" açıklamasını yaptı.