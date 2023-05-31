Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Rusya, roketatar sistemleriyle Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya, roketatar sistemleriyle Ukrayna mevzilerini vurdu

Dünya Haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı, çoklu roketatar sistemleriyle Ukrayna ordusuna ait mevzilerin vurulduğunu belirtti. Bakanlık, o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, çoklu roketatar sistemleriyle Ukrayna ordusuna ait mevzilerin vurulduğunu belirtti. Bakanlık, o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi'nde BM-21 Grad tipi çoklu roketatar sistemleriyle (MLRS) Ukrayna mevzileri vuruldu. Roketatar sistemlerinin mürettebatı 24 saat boyunca görev başında. Bu görev, hızlı tepki ve maksimum konsantrasyon gerektiriyor. İstihbarat birimleri, Batı Askeri Bölgesi'nde çok sayıda düşman tespit etti. İHA hesaplamalarıyla birlikte hedefi yok etmek için atış yapıldı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Rusya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title