Rusya, roketatar sistemleriyle Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, çoklu roketatar sistemleriyle Ukrayna ordusuna ait mevzilerin vurulduğunu belirtti. Bakanlık, o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi'nde BM-21 Grad tipi çoklu roketatar sistemleriyle (MLRS) Ukrayna mevzileri vuruldu. Roketatar sistemlerinin mürettebatı 24 saat boyunca görev başında. Bu görev, hızlı tepki ve maksimum konsantrasyon gerektiriyor. İstihbarat birimleri, Batı Askeri Bölgesi'nde çok sayıda düşman tespit etti. İHA hesaplamalarıyla birlikte hedefi yok etmek için atış yapıldı" denildi.