Rusya, Putin-Trump Görüşmesi İçin Gerekli Koşulların Olmadığını Açıkladı

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme için gerekli koşulların henüz oluşmadığını söyledi.

Riyabkov, Rus medyasına verdiği değerlendirmede "Her zirve derin bir hazırlık ve tüm unsurların dikkatli değerlendirilmesini gerektirir. Bugün itibarıyla bu toplantının düzenlenmesi için hiçbir koşul yerine getirilmiş değil" ifadelerini kullandı. Bakan Yardımcısı, ayrıca Rus ve Amerikan Dışişleri Bakanlıklarının kesintisiz temas halinde olduklarını, güvenlik konularının bu temaslarda merkezi bir yer tuttuğunu belirtti. Riyabkov, ABD'nin Belarus Havayolları Belavia üzerindeki yaptırımları kaldırma kararından memnuniyet duyduğunu da belirtti.

ABD'nin Venezuela yakınlarında yürüttüğü askeri faaliyetlerin hakkında da konuşan Riyabkov, "ABD'nin Güney Karayipler ve çevresinde gerekçesiz biçimde askeri varlığını artırmasının gerilimi tırmandıran bir ortam yarattığına inanıyoruz. Bu durumun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir" diye konuştu.