Rusya Pasifik Filosu Kuzey Deniz Rotası'nı korumak için tatbikat düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nun Kuzey Deniz Rotası'nı korumak amacıyla taktik askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu. Tatbikatta yaklaşık 10.000 askeri personel ve 50'den fazla askeri ekipman grubu yer aldı.

MOSKOVA, 19 Eylül (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Pasifik Filosu'nun, Kuzey Deniz Rotası'nı korumak amacıyla taktik askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre "Finval-2023" tatbikatı, Çukçi ve Bering deniz sularıyla Çukotka Yarımadası'nda gerçekleştiriliyor.

Açıklamada yaklaşık 10.000 askeri personel ve 50'den fazla askeri ekipman grubunun tatbikatta yer aldığı belirtildi. Askeri ekipmanlar arasında donanma uçakları, helikopterler ve sahil savunma füze sistemleri de bulunuyor.

Tatbikatın ilk aşamasında Rus güçleri, Bering Denizi'nin kuzeydoğusu kısmında bir grup geminin püskürtülmesine odaklanan muharebe eğitimleri gerçekleştirdi. Askeri personel ayrıca, güdümlü füze kruvazörü, nükleer denizaltı ve sahil savunma füze sisteminden füze saldırıları gerçekleştirme eğitimleri yürüttü.

Eğitimler arasında füze ve top mermisi atışları yapmanın yanı sıra denizaltı, uçak ve çıkartma harekatlarına karşı savunma da yer aldı.

Bakanlık, tüm tatbikatın "yapısı itibariyle savunma amaçlı olduğunu" Rusya'nın kuzeydoğu sınırlarındaki operasyonlar sırasında "güç ve birliklerin eğitimini" iyileştirmeyi amaçladığını söyledi.