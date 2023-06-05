Rusya Pasifik Filosu Japon Denizi ve Ohotsk Denizi'nde tatbikatlara başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nun Japon Denizi ve Ohotsk Denizi sularında tatbikatlara başladığını duyurdu. Tatbikatlara 60'tan fazla savaş ve destek gemisi, 35 deniz havacılık uçağı ve 11.000'in üzerinde askeri personel katılıyor.

MOSKOVA, 5 Haziran (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Pasifik Filosu'nun Japon Denizi ve Ohotsk Denizi sularında tatbikatlara başladığını duyurdu.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Pasifik Filosu'nun 2023 eğitim planı kapsamında, 5 Haziran - 20 Haziran tarihleri arasında Japon Denizi ve Ohotsk Denizi'nin uzak deniz bölgesinde, Filo Komutanı Amiral Viktor Liina komutasında çeşitli filo kuvvetlerini içeren operasyonel tatbikatlar gerçekleştiriliyor" denildi.

Tatbikatlara 60'tan fazla savaş ve destek gemisi, 35 deniz havacılık uçağı ve 11.000'in üzerinde askeri personel katılıyor.

Deniz taktik grupları, deniz havacılığı birimleri ile işbirliği halinde su üstü ve havadaki hedeflere yönelik denizaltı arama ve takip operasyonları ile tatbikatlar gerçekleştirecek.

Tatbikatlar ayrıca uçaksavar savunmasının organize edilmesini ve deniz kuvvetleri için lojistik desteğin ele alınmasını içerecek.