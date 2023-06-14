- Rusya, Odessa'yı vurdu: 3 ölü

ODESSA - Ukrayna, Rusya'nın Odessa'ya gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca liman kenti Odessa'ya saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukraynalı yetkililer, kentte depolar, dükkanlar, bir eğitim kurumunun vurulduğu saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, enkaz altında kalanlar olmasından endişe ediyor. Saldırıda bir eğitim kurumu, bir konut kompleksi, kafeler, mağazalar, dükkanlar büyük hasar gördü.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Odessa'nın Karadeniz'de bir gemiden fırlatılan 4 seyir füzesi ile vurulduğu, iki seyir füzesinin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Arama çalışmaları başlatıldı

Gece boyunca gerçekleştirilen saldırılarda enkaz altında kalan insanların olmasından endişe eden Ukraynalı yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına hız verdi.