Rusya Odessa'ya saldırdı: 1 ölü, 22 yaralı

Rusya'nın Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırıda bir katedral de hedef alındı ve içindeki eserler kurtarılmaya çalışılıyor.

Rusya'nın dün gece Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, yerleşim yerlerinin yanı sıra bir katedralin de saldırıda hedef olduğunu ve içindeki eserlerin ekiplerce kurtarılmaya çalışıldığını belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği bir erkeğin hayatını kaybettiği, aralarında 11 ve 12 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 22 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, "Tüm Ukrayna bugün Odessa'nın yanında. Rus kötülüğüne karşı birlikteyiz" denildi.

Acil durumlar servisi başkanı Kruk, saldırıda bir katedralin de hedef olduğunu, içindeki çok sayıda eserin kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Servisten yapılan paylaşımda, "Rusya sadece mimari eserleri değil, yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip renkli bir şehrin ruhunu da acımasızca yok ediyor" ifadelerine yer verildi.