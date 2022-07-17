Rusya, Odessa'da NATO füzelerinin bulunduğu depoyu vurdu
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkelerince Ukrayna'ya verilen Harpoon tipi gemisavar füzelerinin bulunduğu bir deponun vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkelerince Ukrayna'ya verilen Harpoon tipi gemisavar füzelerinin bulunduğu bir deponun vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Odessa'da, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya teslim edilen Harpoon tipi gemisavar füzelerinin bulunduğu bir depo imha edildi. Depo, bir sanayi kuruluşunda yer alıyordu" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Dünya