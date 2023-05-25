Rusya, nükleer tesislere yönelik sabotaj girişimini engelledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Özel Kuvvetleri'ne bağlı grupların Leningrad Nükleer Santrali ve Kaliningrad Nükleer Santrali'ne yönelik sabotaj girişimlerinin engellendiğini duyurdu. Üç kişi gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Özel Kuvvetleri'ne bağlı grupların Leningrad Nükleer Santrali ve Kaliningrad Nükleer Santrali'ne yönelik sabotaj girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından planlanan nükleer enerji tesislerine yönelik bir terörist saldırıyı önledi. Teröristler Leningrad Nükleer Santrali'nin 4 elektrik hattı direğini havaya uçurmayı ve Kaliningrad Nükleer Santrali'nin 7 direğinin altına el yapımı patlayıcı yerleştirdiler" denildi.

FSB, Maistruk Oleksandr adındaki Ukrayna vatandaşının ve ona yardımcı olan iki Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Bu kişilerin, Kiev ve Mıkolayiv'de özel eğitim aldıkları ifade edildi.