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Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

Dünya Haberleri

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Zaporijya şehrine düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Saldırıda 1'i ağır 9 kişi yaralanmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Zaporijya şehrine dün düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün Zaporijya kentine saldırı düzenlediğini anımsattı.

Saldırıda 1'i ağır 9 kişinin yaralandığını belirten Klimenko, "Maalesef, Rus saldırısı sonucu ölen sayısı yükseldi. Bir kadın daha hastanede hayatını kaybetti. Toplam 3 kişi yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Klimenko, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Olay

Ukrayna, dün Rusya'nın Zaporijya kentine saldırı düzenlediğini ve saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğini belirterek, "Rus teröristlerine yanıt, askerlerimiz sayesinde verilecektir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dünya

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