Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirerek Rus teröristlere karşı askeri yanıtın verileceğini belirtti.
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Zaporijya'ya saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırı sonucu yangın çıktığını aktaran Klimenko, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Klimenko, "Zaporijya'ya saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğini vurgulayarak "Rus teröristlerine yanıt, askerlerimiz sayesinde verilecektir." ifadesini kullandı.