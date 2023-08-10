Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirerek Rus teröristlere karşı askeri yanıtın verileceğini belirtti.