Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, G7 Zirvesi, F-16 açıklamaları ve Kırım'a yönelik açıklamalarda bulundu. Antonov, ABD'nin G7 üyelerini Ukrayna'daki çatışma konusunda tamamen kendi politikasına tabi kıldığını belirtti ve Kırım'a yönelik olası saldırının Rusya topraklarına doğrudan saldırı olarak kabul edileceğini söyledi.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, "Washington, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olarak G7 üyelerini tamamen kendi politikasına tabi kıldı. Dahası, iki önemli konuya ilişkin yaklaşımlarını keskin bir şekilde katılaştırdı. F-16 savaş uçaklarının Kiev rejimine transferine yönelik hazırlıklardan ve Kırım'a Amerikan ve diğer Batılı silahlarla yapılacak saldırıların koşulsuz olarak onaylanmasından bahsediyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak, Antonov'un Kırım açıklamasına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Podolyak, "Kırım, Ukrayna'nın tartışılmaz ve ayrılmaz bir parçasıdır. Öyleydi, öyle ve öyle kalacak. Kırım'ın her türlü askeri güç ve araç kullanılarak kurtarılması, 'Rus saldırılarını' durdurmanın ve dünyayı uluslararası hukuka geri döndürmenin tek akılcı yoludur. Bu, bugün Ukrayna'nın doğrudan yükümlülüğü ve gerekliliğidir" ifadelerini kullandı.