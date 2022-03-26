Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Moskova başarısızlığını kabul mu etti?

Rus ordusu planlarını değiştirmek zorunda mı kaldı? Moskova, Ukrayna'daki hedefleri konusunda vites mi küçültüyor?

Bunu anlamak için henüz erken olabilir ama Rusya'nın açıklamalarında buna yorulabilecek ifadeler yer alıyor.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "özel askeri operasyon" olarak adlandırdıkları işgalde ilk aşamanın sonuçlandığını ve bundan sonra Rusya'nın "Donbas'ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağını" söyledi.

Bu, bağımsızlıklarını ilan eden ve Rusya'nın tanıdığı iki ayrılıkçı bölge olan Donetsk ve Luhansk'a daha fazla birlik göndererek Ukrayna hükümetinin bu bölgelerde kontrol ettiği alanları ele geçirmeye odaklanmak anlamına geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın geri kalanındaki ilerleyişi ise donmuş durumda. Rus ordusunun Kiev'in kuzeyindeki bazı yerlerde geri püskürtüldüğü ve daha fazla geri çekilmemek için savunma pozisyonuna geçerek siper kazdıkları bildiriliyor.

Rusya'nın Kiev'i ele geçirme hedefinden vazgeçtiğini söylemek için henüz erken olabilir fakat Batılı yetkililer Rusya'nın üst üste başarısızlıklar yaşadığını söylüyor.

Yetkililer Cuma günü Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısının yediye çıktığını ve bazı birliklerde moralin dibe çöktüğünü aktarıyor.

General Rudskoy'un bu açıklamasının, Moskova'nın savaştan önce belirlediği stratejinin başarısızlığını kabul ettiği anlamına geldiğine inanıyorlar.

Konuştuğum bir yetkili " Rusya birden fazla cephede aynı anda savaş yürütemeyeceğini anlamış durumda" diyor.

Rusya'nın 10 civarı yeni takım ve bölük oluşturduğu, bunların Donbas'a doğru yola çıktını da söylüyor.

Batılı yetkililer savaş başlamadan önce de Rusya'nın, Donbas'taki cephede yıllardır savaşan ve Ukrayna'nın en iyi savaşan birlikleri olan Birleşik Operasyon Güçleri'ni (JSF) çembere almasından endişe ediyordu.

Kiev çevresinden çekilme hedeflerin küçültülmesi anlamına gelmeyebilir

Rusya yeni bir saldırıyla Donetsk ve Luhansk'ta ilerleyebilir ve Harkov ile İzyum üzerinden bu bölgeye yeni askerler gönderebilir.

Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'ü de ele geçirirlerse Kırım ile Donbas arasındaki kara bağlantısını kurabilirler.

Böylece Mariupol'deki Rus güçleri de Donbas'ı oluşturan Donetsk ve Luhansk'a aktarılabilir.

Fakat bu hedeflerin bir kısmının gerçekleşmesi kolay gözükmüyor.

Mariupol'ü savunanlar sert bir direniş ortaya koyuyor.

Fakat Rusya hedeflerini aynı anda değil de sırayla gerçekleştirmeye karar verdiyse, güçlerini buna göre konsantre edebilir. Buna hava kuvvetleri de dahil.

Bu durumda, Ukrayna Ordusu ne kadar disiplinli ve motive olursa olsun böylesi bir baskıya direnebilmek için her türlü yardıma ihtiyaç duyacaktır.

Bir Batılı yetkili "Bu durumda Batı'nın verdiği silahların Ukrayna ordusuna büyük bir katkı yapmasını umacağız" diyor.

Önümüzdeki günlerde Rusya Donbas'a yoğunlaşsa bile bu, daha büyük hedeflerinden vazgeçtiği anlamına gelmeyebilir.

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi de "İşgalin tamamına dair bir tutum değişikliği olduğunu düşünmüyoruz" diyor.