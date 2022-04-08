Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da 'ciddi' kayıplar verdiklerini söyledi

Rusya, Ukrayna'da "ciddi sayıda asker kaybettiğini" kabul etti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, İngiliz haber kanalı Sky News'a mülakatında kayıpların Rusya için "büyük bir trajedi" olduğunu söyledi.

Peskov, 44 gün önce başlayan işgalde Moskova'nın "önümüzeki günlerde" hedeflerine ulaşacağını umduğunu belirtti.

Dmitri Peskov, mülakatta Rus güçlerinin Ukrayna yakınlarındaki Buça kasabasında sivilleri katlettiği iddialarını reddetti ve "Yalan ve sahtecilik günlerinde yaşıyoruz" dedi, sivillerin ölümüyle ilgili görüntülerin "düzmece" olduğunu savundu.

25 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ölen asker sayısını 1.351 olarak açıklamıştı. Ukrayna ise yaklaşık 19 bin Rus askerinin öldürüldüğünü söylüyor.

İki ülkenin iddiasını da bağımsız kaynaklardan doğrulatmak mümkün değil. Ancak uzmanlar Rusya'nın kayıplarının sayısını düşük gösteriyor olabileceğini, Ukrayna'nın da moral yükseltmek için bu sayıyı fazla gösterebileceğini söylüyor.

Batılı yetkililer, ölen Rus askerlerinin sayısının 7 bin ile 15 bin arasında olduğuna inanıyor.

2000 yılından beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcülüğünü yapan Dmitri Peskov, mülakatta Moskova'nın savaşı bitirmenin yollarını aradığını söyledi.

Peskov, "Ordumuz operasyonu sonlandırmak için elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki günlerde, öngörülebilir bir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşmasını ya da Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerle sona ermesini umuyoruz" dedi.

Rusya başkent Kiev çevresindeki askerlerini çekti ve büyük oranda Ukrayna'nın doğusuna odaklanmaya başladı. Ama çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, doğuda yaşayan Ukraynalıların hâlâ vakit varken kaçmaları çağrısında bulunmuştu.

Ancak bombardımanın yoğun bir şekilde devam etmesi bölgeden tahliyelere sekte vuruyor.

Bazı Batılı ülkeler dün Ukrayna'da işlendiği öne sürülen savaş suçlarına tepki olarak Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi.

Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD Senatosu dün, oy birliğiyle Moskova'nın ticarette imtiyazlı ülke statüsünü kaldırdı. Bu adımla, Rusya'ya platinyum, kimyasal maddeler, demir ve çelikte yeni gümrük vergileri ve ithalat sınırlamalarının kapısı aralandı.

Avrupa Birliği de Rusya'dan dört ay içinde kömür ithalatını yasaklayacağını duyudu. AB ülkeleri Rusya'dan yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık kömür ithal ediyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çarşamba günü yapılan oylamayla Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alınmış, Moskova bu karara tepki olarak Konsey'den ayrıldığını duyurmuştu.