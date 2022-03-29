Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Belçika 21, Hollanda 17 Rus diplomatı 'casusluk yaptıkları gerekçesiyle' sınır dışı ediyor

Hollanda ve Belçika, "casusluk faaliyetinde bulundukları ve güvenlik tehdidi oluşturdukları" gerekçesiyle ülkelerinde görevli çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Hollanda, Lahey Büyükelçilği'ndeki 17 Rus diplomatın, Belçika da, Brüksel ve Anvers'te görevli 21 Rus diplomatın, 2 hafta içinde ülkelerini terk etmesini istedi.

Sınır dışı kararı, Hollanda ve Belçika'daki istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilere dayanarak alındı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'nin Salı günü bakanlığa çağrılarak, kararın kendisine iletildiğini açıkladı.

Hollanda istihbarat servislerine göre, Lahey'de görevli 17 kişi, istihbarat subayı olarak gizli faaliyette bulunuyordu.

'Kartvizitlerinde diplomat yazıyor ama tamamen farklı bir şey yapıyorlar'

Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, temsilciler meclisine yaptığı bilgilendirmede, casusluk gerekçesiyle sınır dışı edilen Rus diplomatların 2 hafta içinde Hollanda'yı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı bakan, "Bu insanların kartvizitlerinde diplomat yazıyor ama aslında tamamen farklı bir şey yapıyorlar" dedi.

Rus diplomatların ne tür faaliyetler içinde olduklarına ilişkin ayrıntı vermeyen Hoekstra, sınır dışı kararının Ukrayna'daki savaş ve artan Rus saldırganlığı ile büyük ölçüde değişen bağlamda" Hollanda'nın güvenliği için alındığını vurguladı.

Hoekstra, Rusya'dan gelecek karşı tepkileri de dikkate aldıklarını ve Hollandalı diplomatların sınır edişi edilmesi de dahil, ortaya çıkabilecek çeşitli senaryolara hazır olduklarını da söyledi.

Rusya'nın Lahey Büyükelçiliği'nde Hollanda'ya akredite edilen toplam 75 diplomat görev yapıyordu.

'Güvenlik riski oluşturduklarından şüpheleniyoruz'

Belçika hükümeti de, 21 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès, mecliste yaptığı açıklamada, Rus diplomatların "casusluk faaliyetlerinde bulunduklarından ve Belçika için güvenlik riski oluşturduklarından" şüphe ettiklerini söyledi.

Rus diplomatlar Belçika'yı terk etmeleri için 2 hafta süre verildi.

Sınır dışı edilen diplomatların Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği ile Anvers Başkonsolosluğu'nda görev yaptıkları belirtildi.

Kararı Salı günü Rus büyükelçiye ileten Belçika, Moskova ile diplomatik kanalların açık kalacağını bildirdi.

Daha önce de ABD, Polonya, Bulgaristan, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Karadağ, Rus istihbarat görevlilerini sınır dışı etmişti.

Hollanda ve Belçika'nın, daha önce Rus diplomatları sınır dışı eden bu ülkelerle koordine ederek bu karar aldığı belirtiliyor.