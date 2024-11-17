Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Geniş Çaplı Füze ve İHA Saldırısı

Rusya, geniş çapta füze ve İHA saldırısıyla Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef aldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, “huzur içinde uyuyan şehirlerin ve kritik önemdeki altyapının” hedef alındığını aktardı.

Eylül ayından beri görülen bu açıdan en büyük saldırıda ülkenin farklı yerlerinden patlama sesleri geldi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev ve doğudaki iki bölgede acil durum elektrik kesintileri gerçekleştirildi, bu da yine zor bir kışın beklendiği endişelerini doğurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram’dan yaptığı açıklamada 120 füze ve 90 iHA’nın gönderildiğini duyurdu.

Mykolaiv şehrinde en az iki kişi hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı.

Ukrayna'nın liman kenti Odessa’da ise bütün şehir elektrik kesintisi yaşadı.

Kiev’de ise düşürülen füze ve İHA’ların parçalarının şehirde farklı yerlere düştüğü kaydedildi, ancak yaralanan henüz olmadı.

Ukrayna’nın batısındaki Polonya’da güvenlik önlemi olarak savaş uçakları ülkenin hava sahanlığını korumak için uçuruldu.