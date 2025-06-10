Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırıları: 2 Ölü, 17 Yaralı

(ANKARA) - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Odesa'ya düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece boyunca ülke genelinde 315 drone saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği son saldırılar, kentin 10 ilçesinden 7'sinde geniş çaplı hasara ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın gece boyunca ülke genelinde 315 drone saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenski: "Odesa'da 13 kişi de yaralandı"

Güneydeki liman kenti Odesa'da ise drone saldırıları, konut binaları ve tıbbi tesisleri vurdu. Yetkililer, saldırılar arasında bir doğum kliniğinin de yer aldığını ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Odesa Valisi Oleh Kiper, drone saldırılarının hedef aldığı sağlık istasyonu ve doğum kliniğindeki hastalar ile personelin tahliye edildiğini açıkladı. Saldırıda ambulansların hasar gördüğünü belirten Kiper, yaralıların tıbbi yardım aldığını ifade etti.

Zelenski de daha sonra yaptığı açıklamada, Odesa'da 13 kişinin de yaralandığını ekledi.

"Dün geceki, Kiev'e düzenlenen en büyük saldırılardan biri"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, gece gerçekleşen saldırının "Kiev'e düzenlenen en büyük saldırılardan biri" olduğunu vurgulayan Zelenski, Kiev'in yanı sıra Dnipropetrovsk ve Çernihiv bölgelerinin de saldırının hedefi olduğunu açıkladı.

Zelenski, gece boyunca fırlatılan 7 füzeden ikisinin "Kuzey Kore yapımı balistik füze" olduğunu ifade etti. "Bir kez daha, ateşkes umutları yerine kitlesel saldırılarla uyandık" diyen Zelenski, Rusya'nın saldırılarını şiddetle kınadı.

Ukrayna'dan da Rusya'ya misilleme saldırı

Öte yandan, Ukrayna'nın da gece boyunca Rusya'ya düzenlediği drone saldırıları nedeniyle birkaç havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Son saldırılar, Rusya'nın son birkaç gündür Ukrayna genelinde düzenlediği büyük çaplı taarruzların devamı niteliğinde. Moskova yönetimi, bu saldırıların Ukrayna'nın Rus topraklarındaki son operasyonlarına misilleme olduğunu iddia ediyor.

Ukrayna, 1 Haziran'da "Örümcek Ağı Operasyonu" adını verdiği gizli bir drone saldırısıyla Rusya'nın derinlerindeki hava üslerini hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu saldırıların ardından kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde "çok sert bir şekilde karşılık vereceğini" söyledi.

Bu saldırılar, esir takası sürecinin başlamasının ardından yapıldı

Bu saldırılar, esir takası sürecinin başlamasının ardından geldi. Takas kapsamında; hasta ve ağır yaralı savaş esirleri, 25 yaş altı askerler, 12 bin askerin cenazesi Ukrayna'ya iade edilecek. Zelenski, takasın "birkaç aşamada" gerçekleşeceğini ve "hassas detaylar içeren karmaşık bir süreç" olduğunu vurguladı.