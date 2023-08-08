Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında ölü sayısı 8'e yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'daki yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırılarında can kaybı yükseliyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Donestk bölgesinde yer alan Pokrovsk kentine iki füze ile düzenlediği saldırıda 5'i sivil 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kyrylenko, Rus ordusunun fırlattığı ikinci füzenin Ukrayna kontrolündeki cephe hattına yakın bir kasabaya isabet ettiğini ifade ederken, görgü tanıkları ise söz konusu saldırıda ilk yardım ekiplerinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Ukraynalı yetkililer ölen 2 kişinin yardım ekiplerinden diğer 1 kişinin ise askeri personel olduğunu aktardı. Çoğunluğu sivil olmak üzere yaralanan 31 kişinin aralarında 9 polis ve 1 askerin yer aldığı belirtildi.

Yaralılar o anları anlattı

İki füzenin kullanıldığı saldırıda 5 katlı bir apartmanda hasar meydana geldi. Apartman sakini 58 yaşındaki Kateryna, ilk saldırıda evinde olduğunu ve kurtulduğunu sanarken ikinci saldırının gerçekleştiğini söyledi. Kateryna, "Büyük bir patlama, hepsi bu. Bir alev gözlerimi kamaştırdı. Yere, zemine düştüm. Gözlerim ağrıyordu" dedi. Apartman sakinlerinden 75 yaşındaki Lidia ise ikinci saldırının yaşandığı anda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve gözlüğünün yere düşerek kırıldığını ifade etti. Lidia, "Ani saldırıyla birdenbire sarsıldım, pencere üzerime düştü. Sırtım yaralandı. Hastaneden yeni döndüm. Dizlerim ve kalçamda kırıklar var" diye konuştu. - DONETSK