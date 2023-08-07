Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda 31 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın bu saldırılarına karşı cevap vereceklerini belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Pokrovsk kentine Rusya'nın füzeyle düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde gerekli çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Klimenko, "Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 19 polis görevlisi, 5 Acil Durumlar Servisi personeli ve 1 çocuk dahil 31 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Klimenko, ayrıca Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Pokrovsk kentindeki füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Rusya, Donbas'ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek." ifadelerini kullandı.