Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde patlama: En az üç kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde patlama: En az üç kişi hayatını kaybetti

BBC - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde patlama: En az üç kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde bir patlama meydana geldi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod kentinde bir patlama meydana geldi.

Vali Vyaçeslav Gladkov en az üç kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Gladkov 50 binanın paylama nedeniyle hasar gördüğünü ve hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini söyledi.

Açıklama bağımsız kaynaklar tarafından doğrulatılamadı.

Ukrayna'ya en yakın Rus kentlerinden Belgorod daha önce de saldırıların hedefi olmuş, şehirdeki petrol rafinerisi helikopterlerle vurulmuştu.

Ukrayna ordusu ise bu saldırı hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırması nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti ve en az 12 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya son olarak Ukrayna'nın doğusunda, Kiev kontrolünde kalan son şehir olan Lısıçansk'a girdiklerini açıklamıştı.

Kiev ise bu iddiayı reddediyor.

BBC

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