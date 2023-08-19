Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentine füze saldırısı: 7 ölü, 117 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentine düzenlediği füze saldırısında biri çocuk yedi kişi öldü, en az 117 kişi yaralandı. Saldırıda tiyatro da dahil, kent merkezindeki binaların hasar aldığı bildiriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentine düzenlediği füze saldırısında biri çocuk yedi kişi öldü, en az 117 kişi yaralandı.

Saldırıda tiyatro da dahil, kent merkezindeki binaların hasar aldığı bildiriliyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenler arasında altı yaşında bir çocuğun da olduğunu, yaralılar arasında da 12 çocuk bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram'dan gönderdiği mesajına vurulan yerlere ait görüntüleri paylaşarak "Bir Rus füzesi Çernihiv'in tam merkezini vurdu; bir meydan, politeknik üniversitesi ve bir tiyatro" yazdı.

Çernihiv Ukrayna'nın kuzeyinde, Belarus sınırına yaklaşık 50 km mesafede bulunuyor.

Çernihiv bölgesi, Şubat 2022'de başlayan Rus işgalinin ilk döneminde, yaklaşık iki ay kuşatma altında kalmıştı.