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Rusya'nın Sumy'deki Hastaneye Hava Saldırısı: 8 Ölü

Rusya'nın Sumy'deki Hastaneye Hava Saldırısı: 8 Ölü
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Rusya, Ukrayna'nın Sumy bölgesindeki bir hastaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırının sonuçlarıyla mücadele ettiklerini ve barışın güçle sağlanabileceğini belirtti.

RUSYA, Ukrayna'nın Sumy bölgesinde bir hastaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sumy. Rusya şehrin hastanelerinden birini vurdu. Şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. On bir kişi yaralandı, 113 hasta hastaneden tahliye edildi. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Sonuçları ortadan kaldırıyor ve hayat kurtarıyoruz. İnsanlarımıza ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dünyada bu savaş hakkında konuşan herkes Rusya'nın nereyi vurduğuna dikkat etmelidir. Hastanelerle ve insanların hayatlarıyla savaşıyorlar. Rusya'yı barışa sadece güç zorlayabilir. Güç yoluyla barış tek doğru yoldur. Bu yolda bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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