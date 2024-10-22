Üye Girişi
Haberler

Rusya'nın Sumy Bölgesine Saldırısı: 3 Ölü

Rusya'nın Sumy Bölgesine Saldırısı: 3 Ölü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Sumy bölgesine düzenlediği hava saldırısında biri çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralılar için gerekli yardımın sağlanacağı bildirildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Sumy bölgesine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya, dün gece Ukrayna'nın Sumy bölgesine hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, bu saldırılar Sumy'de bir çocuk da dahil olmak üzere üç kişinin hayatına mal oldu. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralılar da var ve herkese gerekli yardım sağlanacak. Tüm kurtarma hizmetleri devreye sokuldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Politika Güvenlik Ukrayna Dünya Çocuk Rusya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek

Özel'den Öcalan çağrısı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek? PRENS 3. SEZON FRAGMANI | Prens 3. sezon konusu ne? Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı, serbest bırakılacak mı (İMRALI)? 23 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Koç, Yengeç burcu yorumu! 23 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.