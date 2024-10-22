Rusya'nın Sumy Bölgesine Saldırısı: 3 Ölü

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Sumy bölgesine düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya, dün gece Ukrayna'nın Sumy bölgesine hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, bu saldırılar Sumy'de bir çocuk da dahil olmak üzere üç kişinin hayatına mal oldu. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralılar da var ve herkese gerekli yardım sağlanacak. Tüm kurtarma hizmetleri devreye sokuldu" dedi.