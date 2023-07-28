Rusya'nın Samara şehrinde petrol rafinerisinde patlama yaşandı

Rusya'nın Samara şehrinde bulunan bir petrol rafinerisinin bulunduğu alanda patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, ciddi bir hasar veya can kaybı olmadığı bildirildi.

Rusya'nın Samara şehrindeki petrol rafinerisinin bulunduğu alanda patlama yaşandığı bildirildi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Samara'da bir patlama yaşandığını belirtti.

Patlamanın bir petrol rafinerisinin bulunduğu alanda gerçekleştiğini kaydeden Hinşteyn, "İlk belirlemelere göre, bir patlayıcı yerleştirilmiş. Neyse ki ciddi bir hasar veya can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.