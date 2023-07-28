Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrine roket düştü, 10 kişi yaralandı

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrine bir roket düştü ve patlama meydana geldi. Patlamada ölen olmazken, 10 kişi yaralandı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.