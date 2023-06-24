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Rusya'nın Lipetsk kenti valisi Wagner güçlerinin varlığı nedeniyle halkı uyardı

Rusya'nın Lipetsk kenti valisi Wagner güçlerinin varlığı nedeniyle halkı uyardı

Dünya Haberleri

Lipetsk Valisi Igor Artamonov, Wagner güçlerinin Lipetsk bölgesine geldiğini belirterek halkı evlerinden çıkamamaları konusunda uyardı.

p> Rusya'nın başkenti Moskova'ya yakın Lipetsk kenti valisi Igor Artamonov, Wagner güçlerinin Lipetsk bölgesine geldiğini belirterek halkı evlerinden çıkamamalarını konusunda uyardı.

Lipetsk Valisi Artamonov, Wagner ekiplerinin Lipetsk bölgesinde olduğunu belirterek kolluk kuvvetleri ve yetkililerin, nüfusun güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti. Kentte durumun kontrol altında olduğunu belirten Vali Artamonov, kent halkına evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir ulaşım aracıyla seyahat etmemelerini 'şiddetle tavsiye' ettiğini vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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