Rusya'nın Lipetsk kenti valisi Wagner güçlerinin varlığı nedeniyle halkı uyardı

Lipetsk Valisi Artamonov, Wagner ekiplerinin Lipetsk bölgesinde olduğunu belirterek kolluk kuvvetleri ve yetkililerin, nüfusun güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti. Kentte durumun kontrol altında olduğunu belirten Vali Artamonov, kent halkına evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir ulaşım aracıyla seyahat etmemelerini 'şiddetle tavsiye' ettiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya