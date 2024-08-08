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Rusya'nın Kursk bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi

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Ukrayna güçlerinin sınır ötesi saldırısının devam ettiği Rusya'nın Kursk bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. Bölgeden binlerce kişi tahliye edildi ve doktorlar göreve çağrıldı.

Ukrayna güçlerinin sınır ötesi saldırısının iki gündür devam ettiği Rusya’nın Kursk bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Bölge valiliğini vekaleten yürüten Aleksey Smirnov “düşman güçlerinin bölgeye gelişinin sonuçlarını etkisiz hale getirmek için” olağanüstü hal kararının alınması gerektiğini belirtti.

Smirnov ayrıca, sınır bölgelerinden binlerce kişinin tahliye edildiğini ve diğer kentlerdeki doktorların göreve çağırıldığını duyurdu.

Daha önce Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’yı “büyük bir provokasyona girişmekle suçlamıştı. Moskova, yüzlerce askerin Salı sabahı sınırdan 10 kilometre uzaktaki Sudzha kasabasının yakınlarından sınırı geçtiklerini açıklamıştı.

Kremlin askerlerin 11 tank ve 20’den fazla zırhlı muharebe aracıyla desteklendiğini kaydetti.

Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna’yı topyekun işgalden bu yana Ukrayna askerlerinin Rus topraklarına girmesi son derece nadir görülen bir durum.

Ukraynalı milletvekili Oleksiy Honçarenko, Ukrayna Ordusu’nun Sudzha’daki doğalğaz tesisinde kontrolü sağladığın belirtti. Bölgede yer alan doğalgaz tesisi, Rusya’dan Ukrayna üzerinden AB’ye doğalgaz sevkiyatında önemli bir rol oynuyor. Doğalgaz akışı işgale rağmen devam ediyordu ve Rus gazının AB’ye tek giriş noktası olarak kalmıştı.

Honçarenko’nun BBC tarafından bağımsız kaynaklarca doğrulatılamayan sözleri, Ukraynalı bir yetkilinin Rus topraklarına girişi teyit ettiği ilk açıklama oldu. Kiev daha önce sınır ötesi saldırı haberleri konusunda yorum yapmamıştı.

Bir Beyaz Saray Sözcüsü, ABD’nin saldırıdan önceden haberi olmadığını ve Ukrayna Ordusu’yla temas edip, “amaçları hakkında daha çok şey öğrenilmesinin planlandığını” ifade etti.

Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, televizyondan yayımlanan görüntülerde Putin’e Kursk bölgesindeki ilerlemenin Rus güçleri tarafından durdurulduğunu söyledi. Gerasimov ayrıca, “Rusya-Ukrayna sınırının yakınlarındaki düşman güçlerinin yok edilmeye devam edildiğini” belirtti.

Gerasimov, bölgeye 1000 kadar Ukrayna askerinin Sudzha civarındaki bölgeyi ele geçirmek için girdiğini ve Rus güçlerinin 100 kişiyi öldürüp, 215 kişiyi yaraladığını anlattı.

Ancak Telegram’daki bazı popüler savaş yanlısı kanallarda cephedeki durumun Kremlin’in açıkladığı gibi olmadığı belirtiliyor.

Putin, Moskova’da Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıdan önceki açıklamasında Ukrayna güçlerini sivil binalara ve yerleşimlere “ayrım gözetmeden” ateş açmakla suçladı.

Salı günü Rus topraklarındaki çeşitli köylerde çatışmalar yaşandığı haberleri geldi. Rus makamları daha sonra Ukrayna’nın hava saldırılarında üç sivilin öldüğünü duyurdu.

Moskova ayrıca, Ukrayna güçlerinin sınır bölgelerinde açtığı top ateşi sonucu aralarında altı çocuğun da bulunduğu 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bölgede hava saldırısı alarmları çalarken, yerel makamlar halka hareketlerini kısıtlama çağrısı yaptı ve tüm kamu etkinlikleri iptal edildi.

Sınırın Ukrayna tarafında bulunan Sumi bölgesinin yöneticisi Volodimir Artiuk Kursk bölgesinde komşu yerlerde yaşayanlara tahliye emri verdi.

Ukraynalı Albay Vladislav Sezniyov, Nexta kanalına yaptığı açıklamada, tahmini 75 bin Rus askerinin toplandığı bölgeye “önleyici” bir saldırıya girişildiğini ifade etti.

Mayıs ayında Rusya’nın kuzeydoğudaki Harkov bölgesinde sınırı geçmesinden sonra, Moskova’nın aynısını daha kuzeydeki Kursk’ta yapmayı deneyebileceği korkuları vardı.

BBC

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