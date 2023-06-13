Rusya'nın hava saldırısı sonucunda Ukrayna'nın Kryvyi Rih şehrindeki 5 katlı bir binada yangın çıktı. Saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kurtarma operasyonu devam ediyor.

Rusya'nın Kryvyi Rih'e hava saldırısında 3 kişi öldü

UKRAYNA, (DHA)- Rusya'nın hava saldırısı sonucunda Ukrayna'nın Kryvyi Rih şehrindeki 5 katlı bir binada yangın çıktı. Saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kurtarma operasyonu devam ediyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Kryvyi Rih şehrindeki 5 katlı bir binada Rusya'nın hava saldırısı sonucunda yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine gelen DSNS ekiplerinin, alevler içindeki binanın ile yanan park halindeki araçlarla karşılaştığı belirtildi. Yerel saatle 06: 22'de yangının kontrol altına alındığı, enkaz temizleme ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

3 ÖLÜ, 23 YARALI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili yaptığı açıklamada, Kryvyi Rih'in Rusya tarafından 4 roketle vurulduğunu, yerel saatle 08: 45 itibariyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin de yaralandığını aktardı.

'RUS TERÖRİSTLER FIRLATTIKLARI HER FÜZEDEN SORUMLU TUTULACAKLAR'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Daha fazla terörist füzesi' Rus katiller konutlara, sıradan şehirlere ve insanlara karşı savaşlarını sürdürüyor. Ne yazık ki ölü ve yaralılar var. Kryvyi Rih'teki kurtarma operasyonu devam ediyor. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Rus teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattıkları her füzeden sorumlu tutulacaklar? ifadelerini kullandı.